وزيرة التخطيط: صرف المنحة لعدد 1.6من العمالة غير المنتظمة أفاد الدولة المصرية في إتجاه تحقيق الشمول المالي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صرف المنحة لعدد 1.6من العمالة غير المنتظمة أفاد الدولة المصرية في إتجاه تحقيق الشمول المالي؛ وذلك عبر استخراج كارت ذكي لكل من قام بصرف هذه المنحة، وذلك لكي نحقق بعض الايجابيات التي ستعود بالفائدة عل السادة المواطنين رغم هذه المحنة.

وأوضحت السعيد أنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للإجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.