بريطانيا تسجل 176 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 43906 حالات بعد تسجيل 176 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكدت الوزارة البريطانية، في بيان صحفي، أنها أحصت 829 إصابة جديدة بالفيروس، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 313483 حالة.

وأضافت الصحة البريطانية، أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 9.662 مليون كشف لأشخاص اشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأعادت المحلات والمجمعات التجارية فتح أبوابها منتصف الأسبوع الماضي بعد 3 أشهر من الاغلاق العام، فيما ينتظر أن تعود المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل يوم الرابع من يوليو الجاري كآخر مرحلة من خطة إعادة فتح الاقتصاد.