وزير التعليم يعلن فتح باب القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020/ 2021، من يوم الأربعاء الموافق 1 من الشهر الجاري، وحتى الخميس الموافق 16 من الشهر الجاري.

وأوضح "شوقي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجب على الطلاب، أن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019- 2020.

والحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما هو موضح، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما، وأن يكون الطالب لائقا طبيا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، ويجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

وأكد أن المستندات المطلوبة للتقديم هي صورة استمارة النجاح، شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة)، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وأن يكون الطالب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر + حافظة مستندات.