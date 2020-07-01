للآباء.. مواعيد وأماكن حملة تطعيم شلل الأطفال في زمن كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء حملة تطعيم شلل الأطفال، التي تستهدف الأطفال من مواليد 1 يناير 2016، حتى 22 مارس 2018، بعدد من المحافظات المصرية.

تستعرض "الوطن"، مواعيد وأماكن حملة تطعيم شلل الأطفال، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أماكن حملة تطعيم شلل

انطلقت حملة تطعيم شلل الأطفال في جميع محافظات مصرية، في الوحدات الصحية والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وتعمل الحملة من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الثامنة مساء.

إجراءات يجب اتباعها عند تطعيم الأطفال

إحضار شهادة ميلاد الطفل.

ارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم.

السماح بدخول مرافق واحد فقط مع الطفل.

يذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك، تقوم وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ حملات قومية سنوية، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها مرض شلل الأطفال.