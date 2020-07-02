"الداخلية": 3 مصانع تنتج كمامات ومطهرات وأدوات طبية مغشوشة

ألقت أجهزة الأمن بالمحافظات القبض على 2492 سائق سيارة ميكروباص لعدم التزامهم بارتداء الكمامة أثناء القيادة ومخالفة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشنت أجهزة الأمن عدة حملات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

فى سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، القبض على مالك مصنع بمدينة «قليوب» يقوم بتصنيع كمامات طبية مغشوشة ومصنعة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق «إعادة تدوير» وخامات مجهولة المصدر ولا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حياتها.

وضبطت أجهزة الأمن 161 ألف كمامة طبية و35 ألف غطاء رأس خاص بالعمليات الجراحية و13 ألف قفاز طبى شفاف و5 آلاف بدلة طبية و3600 متر قماش مُعد للتصنيع و22 لفة معدنية خاصة بدعامات الكمامات و7 ماكينات تصنيع داخل المصنع.

وفى الإسكندرية، تم ضبط المدير المسئول عن مصنع «بدون ترخيص» لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته 10600 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكمية من مستلزمات الإنتاج «مجهولة المصدر».

وتم ضبط صاحب مصنع «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة الأهرام، ومندوب مبيعات بذات المصنع بتهمة إدارة المصنع بدون ترخيص وإنتاج المواد المطهرة «الكحول الإيثيلى والجِل المطهر» من خامات مجهولة المصدر.