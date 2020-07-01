"السلمي" يدعو لموقف موحد للتصدي للتدخلات التي تمس سيادة الدول العربية

قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، إن العالم العربي يمر بظروف دقيقة، والبرلمان يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، لذلك يعمل على تعزيز التكامل العربي، وبناء موقف موحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية والدفاع عن قضاياها، والتصدى للتدخلات التي تمس سيادة الدول العربية وتزعزع أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم فى بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 يونيو من كل عام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" اليوم.

وثمن السلمي الدور الذي يقوم به البرلمانيون العرب لرفعة وتقدم أوطانهم، والدور والجهد المقدر الذي يضطلعون به فى إطار اختصاصهم الرقابي والتشريعي، وقدم لهم تحية إجلال وتقدير في هذا اليوم العالمي للعمل البرلماني.