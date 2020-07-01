فرنسا تعلق مشاركتها في عملية "الناتو" بالمتوسط بسبب تركيا

أعلنت فرنسا، اليوم، تعليق مشاركتها في عملية حلف شمالي الأطلسي "الناتو" في البحر الأبيض المتوسط بسبب التوتر المتصاعد مع تركيا، ومزاعم حول ترهيب تركيا للسفن الفرنسية والتدخل في النزاع الليبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن مسؤولين بوزارة الدفاع الفرنسية القول، إن باريس قررت الانسحاب من العملية البحرية لـ"الناتو" إلى أن يتم الإعلان عن تفاصيل مخاوف فرنسا بشأن تصرفات تركيا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن مسؤولين في وزارة الدفاع طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أكدوا القرار الفرنسي بتعليق المشاركة في عمليات "الناتو" في البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف عملية "الناتو" البحرية بالمتوسط، والتي يطلق عليها اسم "سي جارديان"، إلى فرض حظر الأسلحة على ليبيا، حيث تؤيد تركيا حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وتُتَهم بإرسال إمدادات وأسلحة للقوات الموالية لـ "السراج"، فيما تتهم تركيا فرنسا بدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وهو ما تنفيه باريس.