فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لمحادثات مع تركيا بشأن عدوانها في ليبيا

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، شركاءه في الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات عاجلة حول العلاقات المستقبلية مع تركيا، بعد اشتباك باريس مع أنقرة بشأن عدوان الأخيرة في ليبيا.

وتوترت العلاقات بين حليفي الناتو فرنسا وتركيا في الأسابيع الأخيرة، وانتقدت باريس دعم تركيا العسكري لحكومة الوفاق الليبي ودور تركيا في الصراع السوري، وعمليات الحفر التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت نقطة خلاف، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "تعتبر فرنسا أنّه من الضروري أن يفتح الاتحاد الأوروبي بسرعة شديدة مناقشة جوهرية، مع عدم استبعاد أي شيء، بشأن آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة". وأضاف أنّه يجب على الاتحاد الأوروبي الدفاع بقوة عن مصالحه الخاصة.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، تركيا بلعب "لعبة خطيرة" في ليبيا، وردت تركيا يوم الثلاثاء قائلة إنّ ماكرون عانى من "خسوف في العقل" لمعارضة دعم أنقرة لحكومة طرابلس.

وقال "لو دريان" في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين جلبتهم أنقرة إلى ليبيا: "نحتاج إلى توضيحات حول الدور الذي تنوي تركيا لعبه في ليبيا".