إعصار يضرب جنوب البرازيل ويتسبب في مقتل 9 أشخاص

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 9 أشخاص نتيجة الفيضانات التي شهدتها البلاد، بعدما ضرب إعصارٌ جنوبي البلاد.

وأوضح مسؤولو الدفاع المدني في البرازيل، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن الأشخاص التسعة لقوا حتفهم في ولاية سانتا كاتارينا، بينما فُقِد آخران في الحادث.

وأجلت السلطات البرازيلية في ولاية "ريو جراندي دو سول"، جنوبي البلاد أكثر من 1100 شخص بسبب وقوع الإعصار.

وأوضحت "إيه بي سي نيوز"، أن الإعصار ضرب الأشجار وأعمدة الكهرباء، ما نتج عنه وقوع انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 700 ألف شخص في سانتا كاتارينا.