خالد بن سلمان: التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم، إن تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظام طهران الحقيقي، مضيفاً إنه على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إليها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح الأمير خالد، أن قرار السعودية بتحقيق أممي جاء لإيقاف ممارسات إيران.

وكان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أكد في وقت سابق، اليوم، أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.

وقال المعلمي، في مؤتمر صحفي "نتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران"، مضيفا: "واجهنا الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية".

وأكد السفير السعودي عبد الله المعلمي، في كلمة له في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن التقرير الأممي أثبت دور إيران في الهجمات على السعودية، مضيفاً أن التقرير دليل على انتهاكات طهران للقرارات الدولية.

وأشار المعلمي، إلى أن إيران تواصل سلوكياتها غير المسؤولية وغير المنطقية، قائلاً: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون سلوك إيران إذا تم رفع حظر السلاح".

وشدد المندوب السعودي، على أنه على المجتمع الدولي أن لا يتجاهل السلوك الإيراني في المنطقة.

وكانت السعودية رحّبت بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد ضلوع إيران المباشر بالهجمات ضدها، والذي كشف أن طهران هي المسؤولة عن هجمات أرامكو، وعن استهداف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، مشيرة إلى أن التقرير الأممي أثبت نوايا إيران العدائية تجاه المملكة.

وأعلنت السعودية، في رسالتها أنها لن تسمح بأي تجاوز لحدودها أو الإضرار بأمنها الوطني، مجددة ثقتها بقدرة مجلس الأمن على وقف الخروقات الإيرانية الممتدة منذ عام 1979.

وكشف السفير السعودي، أنه تم اعتراض أكثر من 60 قاربا تحمل أسلحة إيرانية مهربة، مؤكداً أن المملكة مارست أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة استفزازات إيران.