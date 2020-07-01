وزير الري: دراسات سد النهضة غير مكتملة خاصة فيما يتعلق بأمانه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه عندما أعلنت أثيوبيا عن بناء سد النهضة الأثيوبي في عام 2011 ذهب وقتها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وقابل نظيره في أثيوبيا، وذكر له أن سد النهضة سيضر مصر، بينما أكدت إثيوبيا بأن السد لن يضر الدولة المصرية وأن دراسات السد كاملة، وتم الاتفاق وقتها على عمل لجنة من الخبراء لتقييم تلك الدراسات.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حوار في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن لجنة الخبراء اجتمعت وباشرت عملها لمدة عامين، وعندما أنهت عملها في 2013 أصدرت تقريرا بأن دراسات السد غير كاملة وناقصة، ويجب أن يكون هناك تعديلات تتعلق بأمان السد، وكذلك وجود تأثيرات بيئية واجتماعية للسد لم تُدرس، فضلًا عن تأثير السد على تدفق النهر على دول المصب.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه تم استكمال التفاوض والاتفاق على مجيء شركة دولية من أجل تكملة الدراسات، فمصر تعاملت بحسن نية مع كل الاطروحات، بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ في 2015 من أجل إثبات حسن النية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سافر إلى اثيوبيا وألقى كلمة داخل مجلس النواب الأثيوبي، ولكن أثيوبيا بعد ذلك رفضت بيان الشركة الدولية.