وزير الري الإثيوبي: الاتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة خلال أسابيع

قال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم السبت، إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال بيكيلي عبر تويتر: "تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بنتائج الاجتماع، مع زعيمي مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، واصفا المحادثات بالمثمرة.