ابنة رجاء الجداوي: اللهم اشفِ أمي.. وارفع عن البشر هذا الوباء

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، دعاء لوالدتها، بعد عدم استقرار حالتها الصحية، ودخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت "أميرة": "اللهم اشفي أمي انت الشافي القادر المحيي المجيب الودود اللطيف الوهاب، يارب يارب يا ذو الجلال والإكرام، سبحانك هو عليك هين، يا من تقول للشيء، كن فيكون أشفيها بقدرتك يا شافي يا قادر يا رحيم يا سميع".

وأضافت: "ارفع عن البشر أجمعين هذا الوباء والبلاء واشفيهم من هذا المرض برحمتك وعفوك يا ارحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ودود يا لطيف يا غفور يا رحيم يا سميع يا قريب يا شافي اشفي امي وكل مريض يارب".

وتابعت، "من فضلكم ادعوا لها ولكل مريض.. أرجوكم ولكم مثله يارب يا عدل يا سميع يا بصير".