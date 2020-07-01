تعافي طبيب رجاء الجداوي من كورونا

أكد الدكتور محمد خالد نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، وقائد الفريق الطبى المعالج للفنانة رجاء الجداوي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى سلبية نتيجة عينته الرابعة بعد 21 يومًا من الحجز بمستشفى العزل بأبوخليفة.

وذكر نائب مدير المستشفى، أنه سيخرج من المستشفى إلى منزله ويقضي فيه مدة 14 يومًا، قبل عودته للعمل مديرًا لعناية مستشفى الصدر والمستشفى العام، موجهًا شكره لكل من سأل عليه، واهتم به من زملائه الأطباء بمستشفى أبوخليفة.

وحُجز الدكتور محمد خالد بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بعد إيجابية عينته الأولى لفيروس كورونا، وظل بالمستشفى 21 يومًا، وأجرى خلالها 4 تحليلات، منها تحليلين إيجابيين، بينما أظهر التحليل الثالث والذي أجراه الاثنين الماضى سلبية العينة، وكذلك التحليل الرابع الذي أجراه اليوم.

والدكتور محمد خالد من أوائل الأطقم الطبية التى عملت بمستشفى أبوخليفة للعزل، بداية من 8 مارس وحتى أول يونيو الماضي، حيث انتقل للعمل مديرًا للعناية المركزة لمستشفى الصدر التى تم اُفتتحت أول يونيو، وأيضا مشرفًا على عناية المستشفى العام والتى اُفتتحت فى 11 يونيو، وكان أيضا من أول المعالجين وقائد الفريق الطبي الذى يشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوي.