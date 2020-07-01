واشنطن قلقة إزاء قانون الأمن القومي في هونج كونج

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين في هونج كونج والذي أعلنت واشنطن مرارا معارضتها له، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال بومبيو للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء أحكام القانون الشاملة وسلامة كل من يعيش في الإقليم بما في ذلك الأمريكيون".

ورأى الوزير الأمريكي، أن القانون يمثل "انتهاكا للالتزامات التي قطعها الحزب الشيوعي الصيني على شعب هونج كونج والمملكة المتحدة في معاهدة مسجلة لدى الأمم المتحدة ويمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بهونج كونج والحريات الأساسية".

"بومبيو": مضامين المادة 38 التي تسمح بمتابعة غير المقيمين في هونج كونج أمر شائن

وأضاف بومبيو، أن مضامين المادة 38 التي تسمح بمتابعة غير المقيمين في هونج كونج "أمر شائن وإهانة لجميع الدول"، مشددا على أن الإدارة الأمريكية "ستستمر في تنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج".

وكشف بومبيو، الجمعة الماضية في بيان عن فرض قيود على حصول مسؤولين سابقين وحاليين في الحزب الشيوعي الصيني على التأشيرة الأمريكية بسبب دورهم في إجراءات صينية في هونج كونج.