وزير الري: أثيوبيا تقلب مفاوضات السد من الجانب الفني للسياسي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا اجتمعوا من أجل مناقشة أزمة سد النهضة، واتفقوا على مسودة الجواب الذي سيتم إرساله للشركة الدولية التي تجري تكملة دراسات سد النهضة، وعندما انتهى الاجتماع وعاد الوفد المصري إلى القاهرة، رفضت أثيوبيا إرسال المسودة الخاصة بها وقالت "إحنا مش موافقين".

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن مصر اتخذت مسارا آخر، فتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الباحثين والعلماء في الدول الثلاث من أجل التباحث حول سيناريوهات ملء السد وتشغيله بما لا يؤثر على دول المصب، وتم الاتفاق على عقد 8 جلسات، ولكن بعد الجلسة الرابعة رفضت أثيوبيا استكمالها وقالت "كفاية كده".

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن أثيوبيا وضعت دراسات وحلول غير ما تم الاتفاق عليه تمامًا، فدائما ما كانوا يقلبون مفاوضات سد النهضة من الجانب الفني إلى السياسي، وعندما فشلت مفاوضات الخبراء من الدول الثلاث، تم اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت كمراقب، وتم عمل اجتماعات مكثفة في واشنطن من نوفمبر حتى فبراير، وكانت أكثر الفترات مثمرة، ولكن أثيوبيا رفضت أيضا استكمالها.