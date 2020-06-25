وزير الري: الخلافات القانونية حول سد النهضة كانت عميقة خلال المفاوضات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، مع الجانبين الأثيوبي والسوداني، تم فيها التوافق حول بعض الأجزاء الفنية، ولكن هناك خلافات قانونية عميقة، مؤكدًا أن وزير الري السوداني، طلب الرجوع لرئيس الوزراء السوداني، وعندما طلبنا أن يكون التشاور بين رؤساء الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا على أن يعودوا برؤية سياسية، تحل هذا الخلاف، رفضت أثيوبيا.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن ما ذكره لا يُعني أنه تم التواصل إلى اتفاق فني كامل، ولكن هناك بعض النقاط في الجانب الفني مهم للغاية بالنسبة لمصر لم يتم التوصل للاتفاق حولها، مؤكدًا أن الأمان الخاص بسد النهضة مهم للغاية، "لو حطينا أهم أولويتين في المفاوضات هما التعامل في فترة الجفاف وأمان السد".

وتابع: "لو كان فيه احتمال 1 من الألف أنه ينهار فده عندي نسبته كبيرة، هذه قضية مهمة بالنسبة لمصر جدا، ومهمة أكثر بالنسبة للسودان، لأن السودان أول دولة مصب وستكون متضررة بشكل كبير بينما مصر سيقع عليها الضرر ولكن بعد ثلاثة أسابيع من انهياره".