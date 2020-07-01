مواد لوجستية وعسكرية.. رتل عسكري أمريكي يدخل شمال سوريا

في تطور جديد ولافت، دخل رتل عسكري أمريكي إلى شمالي شرق سوريا، اليوم، عبر معبر الوليد قادما من إقليم كردستان العراق، متوجّهاً إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة، ثم انطلق إلى قاعدة قسرك، قبل ساعات، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن" إن الرتل يتألف من 19 آلية بينها 13 شاحنة تحمل موادا لوجستية وعسكرية و5 عربات مصفحة لحماية الرتل.

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدةو، قد أدخل الشهر الماضي رتلاً نحو الأراضي السورية عبر معبر "الوليد" الحدودي قادما من إقليم كردستان العراق أيضاً، ويتألف الرتل من نحو 50 شاحنة، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث توجهت نحو قاعدة التحالف الدولي المتواجدة في "تل بيدر" بريف الحسكة الشمالي.

فيما عادت نحو 50 شاحنة عسكرية للقوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق بعد أن أفرغت حمولتها في قواعدها العسكرية في شمال شرق البلاد.