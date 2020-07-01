فخري الفقي: 10% من ناتجنا المحلي خصص للتعليم والصحة بالموازنة الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الموازنة الجديدة للدولة، هي الأضخم مقارنة بالعام الماضي والسنوات السابقة، كما أنها أكبر مرونة وانضباطا، لأنها عندما كانت تعد هذه الموازنة وفقا للدستور، كانت تقدم في نهاية شهر مارس، وهو شهر تزامن فيه جائحة فيروس كورونا، وبالتالي حدث نوع من عدم اليقين، بماذا سيحدث مع بداية شهر يوليو.

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال عبر هاتفي، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الموازنة أيضا مرنة، لأنه وفقا لما سيحدث في 2021، هناك عدم يقين وبعض المخاطر أخذتها الموازنة الحالية ومجلس النواب، وتركها لإمكانية التعديل في أي ظرف طارئ في هذه الحالة، مؤكدا أن وزارة المالية لديها الإمكانات التي تستطيع أن تكون أكثر مرونة في رصد مزيد المخصصات الإضافية.

وأوضح أن الموازنة الجديدة منضبطة، مقارنة بالسنوات الماضية، لأن عملية التحصيل الضريبي والإنفاق، تتم وفقا لمدفوعات إلكترونية، وهذا يعني أي الحساب الختامي لأي سند في 30 يونيو، كان منتهي نظرا لأن المدفوعات إلكترونية في غالبها.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة، راعت بعض الاستحقاقات الدستورية، لافتا إلى أن التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والقطاع الصحي بكل مشتملاته، يجب ألا تقل عن 10% من إجمالي عن الناتج الإجمالي المحلي، موضحا أن الموازنة خصصت لقطاعي التعليم والصحة، تصل إلى 658 مليار جنيه، وتمثل في هذه الحالة الـ10% من الناتج المحلي.