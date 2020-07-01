بسام راضي: موقع رئاسة الجمهورية يراعي ظروف ذوي القدرات الخاصة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الموقع الرسمي للرئاسة يراعي ظروف ذوي القدرات الخاصة، من خلال خاصية القارئ الإلكتروني وتصحيح الألوان وما إلى ذلك من أدوات.

وأضاف راضي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن هذه الخاصية هامة للغاية لأنها تساعد ذوي القدرات الخاصة للوصول للمعلومة بشكل ملائم به ودقيق في نفس الوقت.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن هناك توثيقا بشكل تفاعلي للقصور الرئاسية التاريخية والأرشيف منظم بشكل دقيق مؤكدا أن الموقع تم في فترة لا تقل عن عام ونصف وهناك اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.