برقية الرئيس في الواجهة.. الموقع الرسمي للرئاسة يحتفل بذكرى 30 يونيو

"سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حيّة في ذاكرة كل الأجيال".. جزء من برقية الرئيس عبدالفتاح للمصريين في العيد السابع لثورة 30 يونيو المجيدة، تصدرت واجهة الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بصورة العلم المصري والأهرامات الثلاثة، بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس تدشين الموقع على هامش افتتاح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة.

وقال الرئيس السيسي في برقية للعيد السابع لثورتنا المجيدة، التي تصدرت رئيسية الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية: "نحن أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار، حفظ الله مصر وشعبها".

برقية السيدة الأولى تتصدر قسم آخر الأخبار على رئيسية الموقع

احتفالات الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة، تصدرت أيضًا القسم الخاص بآخر الأخبار، الذي يتضمن عرضًا لآخر الأخبار على الساحة الداخلية، وفي واجهة القسم جاءت برقية السيدة الأولى حرم الرئيس، للشعب المصري في ذكرى هذه المناسبة.

وجاء في نص البرقية على الموقع الرسمي للرئاسة: "تمر اليوم الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو، التي تمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة، فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني".

اسم مرسي ضمن قائمة رؤساء مصر السابقون

رغم مساوئ تلك الحقبة من تاريخ مصر وما تبعها من رفض تام للشعب الذي خرج يطالب بإسقاط حكم الإخوان، إلا أنّ الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية لم يٌسقط إسم محمد مرسي من قائمة رؤساء مصر السابقين في القسم المعنون باسم "الرؤساء السابقين"، وجاء اسمه وفقا للترتيب المدرج في تاريخ الحكم في مصر منذ إسقاط نظام الحكم الملكي وإعلان الجمهورية.

وفي الركن المخصص لرؤساء مصر السابقين، تم سرد السيرة الذاتية لمرسي، الذي استمرت فترة حكمه لمصر منذ 24 يونيو 2012 حتى عزله في 3 يوليو 2013 بعد ثورة 30 يونيو التي طالبت بإسقاطه.

الواجهة الخارجية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مقسمة لـ 5 أقسام أساسية في صدارة الصفحة الرئيسية، يليها أخبار رئيسية لآخر الفعاليات والأخبار المتعلقة بالشؤون الداخلية للدولة مرفقة بالصور، وفي وسط الصفحة 3 أجزاء بعنوان "الفعاليات والمؤتمرات، وخطب الرئيس، والرئيس يجيب"، ومن بعدهم عرضًا لآخر الأخبار والمستجدات على الساحة الداخلية المصرية، يلي كل ذلك عرضًا للمبادرات الرئاسية التي تم تدشينها وأحدث مقاطع الفيديو الخاصة بآخر الآخبار.

الموقع الرسمي لرئاسة الجمهوية المصرية متاحا بـ3 لغات، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، مع إتاحة تكبير وتصغير حجم الخط لمتصفح الموقع.