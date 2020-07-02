تأسيس شعبة للناشرين باتحاد الصناعات المصرية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن تأسيس شعبة الناشرين، باتحاد الصناعات المصرية، مضيفا في بيان صحفي: "جارٍ اتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس شعبة للناشرين باتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن النشر صناعة تمر بمراحل متعددة، واستمرارًا لدور المجلس في دعم أعضائه في المعارض الدولية التي يتم تحديدها سنويا"، مشيرا إلى أنه جارٍ الاتفاق على تحديد موعد للقاء المجلس التصديري مع أعضاء مجلس الإدارة لوضع الآليات والضوابط اللازمة للتنسيق في هذا الشأن.

وأوضح البيان: في ضوء تواصل رئيس الاتحاد مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيڤين جامع بهدف دعم الناشرين المصريين في ظل انتشار جائحة كورونا بهدف اعتبار النشر ضمن الصناعات لما تشمله صناعة النشر من أهمية كبيرة والدور المحوري الذي تلعبه على الصعيد العربي والأفريقي والدولي.

وتابع: لذا تم التحرك في هذا الصدد، ليتسنى الحصول على الدعم الممنوح لكل الصناعات بالدولة والتي تأثرت بسبب انتشار جائحة كورونا، وكذلك دعم الناشرين بصفة عامة ودعم الناشرين أعضاء المجلس التصديري بصفة خاصة.