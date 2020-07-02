وزير الري: عدم شفافية أثيوبيا وحجبها تصميمات السد يُقلق مصر والسودان

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات في تصميم السد، بينما الإخوة في إثيوبيا أكدوا أنهم قاموا بعمل تلك التعديلات، موضحًا أن هناك مراحل في تصميمات السد، هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، بينما إثيوبيا لم تفرج سوى عن المرحلة الأولى فقط ولم تعطِ مصر أو السودان المرحلة الثانية أو الثالثة من أجل الاطلاع عليها.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن مصر والسودان لا تعرفان ما تم تنفيذه في إثيوبيا فيما يتعلق بالتصميمات التي تضمن أمان السد وهل ذلك كافٍ أم لا، وطالما لا يوجد شفافية فيما تم يُصبح الأمر موضع قلق بالنسبة لمصر، وقلق كبير للغاية بالنسبة للسودان، كون هذا السد في حالة انهياره سيغرق السودان بأكمله.

وأكد وزير الري والموارد المائية، أنه تم عمل دراسات في مراكز بحثية في مصر، وكذلك في جامعة القاهرة، ووجدوا أن سد النهضة حالة انهياره سيؤثر على مصر والسودان وإثيوبيا وهذا أمر لا نريده ولا نتمنى أن ينهار السد، بل مصر تتمنى أن تكون إثيوبيا قامت بعمل احتياطات كافية لأمان السد حتى لا ينهار، "لو انهار هيعمل موجة كبيرة وترتفع المياه في السودان 26 متر، بعرض 150 كيلو، فهذا يُعد تدميرا كاملا للسودان".

وتابع: "بالنسبة لينا في مصر هنحتاج نعمل استثمارات عشان نتعامل مع الموجات دي حتى لو احتمال انهيارها 1 في المليون، يعني النسبة الصغيرة دي بالنسبة لنا احتمال كبير، فلازم نصرف استثمارات تتعدى من 20 لـ 30 مليار جنيه عشان امتص الصدمة دي واتعامل معاها، هنطمن اكتر لو فيه شفافية لو ادوا لينا الدراسات الي عملوها، طول ما أثيوبيا تحجب التصميمات الخاصة بأمان السد يبقى احنا في وضع مقلق".