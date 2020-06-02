تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وجامعة سوهاج

وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري ويمثلها المهندس كمال محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، وذلك بهدف إسناد الأعمال والمشروعات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها إلى مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الانمائية بكلية الهندسة والقيام بدور الاستشاري العام للوزارة في كافة المجالات التنموية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن البروتوكول جاء بناءاً علي ثقة الوزارة في مكانة وأهمية الجامعة كبيت خبرة متخصص في كافة المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، البشرية، التكنولوجيا، الطبية وغيرها من العلوم، مشيداً بدور مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الانمائية بكلية الهندسة، كجهة استشارية تضم نخبة متميزة من الأكاديميين والفنيين، بالإضافة إلى الامكانات المعملية والبحثية المتوفرة من خلاله لتقديم الاستشارات الفنية لكافة المشروعات التنموية التي تنفذ داخل المحافظة بأعلى مستوى طبقاً لمتطلبات الجودة.

وأشار الدكتور احمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة إلى أن بنود الاتفاقية تضمنت التزام مركز الاستشارات الهندسية بعمل الدراسات والبحوث والتقارير الفنية والمعاينات والقياسات والاختبارات المعملية والحقلية لتقييم عدد من نماذج للترع يتم تحديدها بمعرفة الوزارة، بالإضافة إلى قيام المركز بالإشراف الدائم أو الدوري على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الوزارة أولا بأول.

وأضاف المهندس كمال محمد حسن أن الوزارة تلتزم بتوفير كافة البيانات والمعلومات والرسومات والمستندات الخاصة بالمشروعات والأعمال المكلف بها المركز منذ بداية العمل وحتي انتهاء المشروع، كما سيقوم المركز بمتابعة البرنامج التنفيذي للمشروع وإعداد تقارير دورية بذلك مع منح المشروع شهادة صلاحية مرفق بها نتائج الاختبارات المعملية، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ البروتوكول تستغرق عامان قابلة للتجديد.