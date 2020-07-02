تركيا تُعيد اعتقال صحفي معارض رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه

أعادت السلطات التركية اعتقال الصحفي المعارض جيهان آجار، بعدما أفرج عنه في القضية التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر ضمن التحقيقات التي تجري بتهمة الانتماء لحركة الخدمة في أعقاب الانقلاب المزعوم في 2016.

وكان الصحفي الشاب جيهان آجار، يعمل مراسلًا لصحيفة "بوجون" التركية، وبدأت محاكمته في عام 2018، بتهمة الإرهاب، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد الطعن على الحكم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ومع نظر المحكمة العليا ملف القضية أصدرت قرارًا بإعادة اعتقاله مرة أخرى وتطبيق العقوبة الموقعة عليه، وبحسب المحامين الموكلين عنه، فقد سلَّم آجار نفسه إلى سجن أدرنة في 23 يونيو 2020.

وألقي القبض على آجار في 29 يوليو 2016، وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمته في 31 مارس 2017، والتي فيها حكم بإخلاء سبيله في القضية.

وبعد الطعن على الحكم، وخروجه من السجن ألقي القبض عليه مرة أخرى، وصدرت في حقه مذكرة اعتقال، وفي 18 أغسطس 2017، ضمت المحكمة لقضيته ملف قضية ما يسمى بـ"تشكيلات جماعة كولن داخل الإعلام"، لكن صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية مع منعه من مغادرة البلاد، ليكون بذلك قد سجن لمدة 13 شهرًا.