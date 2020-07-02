8 يوليو.. الرئيس الأمريكي يلتقي نظيره المكسيكي في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه سيلتقي بنظيره المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور في البيت الأبيض الأربعاء المقبل بمناسبة تنفيذ اتفاق الولايات المتحدة - المكسيك - كندا التجاري.

وقال ترامب بمناسبة مرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ- إن "الولايات المتحدة تُقدر جهود شركائها في المكسيك وكندا لضمان تعزيز الروابط الاقتصادية في أمريكا الشمالية، بينما تعمل في الوقت نفسه على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي، أتطلع إلى الترحيب بالرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور في البيت الأبيض يوم 8 يوليو 2020، لاستمرار حوارنا المهم حول التجارة والصحة والقضايا الأخرى الأساسية لرخاء وأمن المنطقة".

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس المكسيكي منذ 18 شهرا عندما تولى حكم البلاد، بينما تعد ثاني اجتماع لترامب مع قائد أجنبي خلال أزمة كورونا المستجد، حيث استقبل الرئيس البولندي أندجي دودا في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.