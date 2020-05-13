دعوى قضائية ضد بناء ترامب جدار على الحدود مع المكسيك: يهدد النمور

أقامت 3 جماعات بيئية دعوى قضائية، أمس الثلاثاء، على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن بناء جدار لمنع الهجرة على الحدود مع المكسيك يهدد النمور الأمريكية بشكل خاص، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت المنظمات الثلاث وهي "المدافعون عن الحياة البرية" و"مركز التنوع الحيوي" و"صندوق الدفاع القانوني عن الحيوانات"، في الدعوى التي أقامتها في محكمة في واشنطن، أن هناك تأثيرا بيئيا لهذا الوعد الذي أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية.

وأوضحت المنظمات، أن تشييد هذا الجدار، إضافة إلى أمور أخرى، يعد "بناء على أراض فدرالية محمية مثل الغابات الوطنية"، و"إزعاج موطن أنواع مهددة بالانقراض".

وأوضح المستشار الرئيسي لمنظمة "المدافعون عن الحياة البرية" غير الحكومية، جيسون رايلاندر، أن الجدار "سيغلق ممرات أساسية للحياة البرية، وسيعرقل بشكل دائم جهود استعادة الأنواع المهددة بالانقراض مثل الذئب الرمادي المكسيكي والجاغوار"، أي النمر الأميركي.

ورأى براين سيجي من "مركز التنوع البيولوجي"، أن "هجوم ترامب على الدستور الأمريكي وصل إلى آفاق جديدة من خلال تحويل المناطق الحدودية إلى مناطق أضاح".

وكان هذا الجدار الذي من المفترض أن يوقف الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى، وعد أساسي في حملة الرئيس الجمهوري.