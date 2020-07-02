سميحة أيوب تنفي إصابتها بـ كورونا: وعكة تافهة وضهري وجعني زي أي حد

نفت الفنانة القديرة سميحة أيوب ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أيوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، "أنا مستغربة للأخبار اللي نزلت عني إن أنا مريضة قوي وأنا بتعالج وهي وعكة زي ما بتحصل لأي إنسان وعكة تافهة وضهري واجعني وأي واحد ممكن يقوم من النوم يلاقي ضهره واجعه".

واستنكرت أيوب ما حدث قائلة: "إيه الهيصة دي اللي اتعملت وهيصة مالهاش لزمة وبتأذي الناس وبتأذي أحبائك وبتأذي الأسرة وكل شوية حد يتصل يقول سلامتك ولازم تحكي"، مضيفة: "أنا اندهشت لما شفت الخبر زيكم وحكاية مالهاش لزمة".