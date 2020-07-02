وزير الري: نُحيل التعديات على نهر النيل للنيابة العسكرية.. "مفيش هزار"

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم معرفة مقياس ونسبة المياه في الترع الفرعية من خلال تطبيق لدى مهندسي المياه على هواتفهم، موضحًا أنه يتم أيضًا مراقبة التعديات على النيل من خلال القمر الصناعي ويتم تحديد هذه التعديات ومن ثم التحرك لإزالتها، فتم إزالة عدد كبير من الأبراج تم بناؤها على حرم نهر النيل، وهناك ردم حدث بعرض 10 أمتار في فرع دمياط ويتم إزالته حاليا.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه يتم تحويل المخالفات على نهر النيل للنيابة العسكرية، فالتعديات على نهر النيل وصلت لـ 600 ألف مخالفة، وتم إزالة العديد منها، وتتعدد هذه المخالفات من بناء على منافع الري أو ردم في النيل أو بناء مخالف على نهر النيل، أو بناء عمارات على أراضٍ تابعة للري في حرم النيل، أو أحداث تلوث مثل صرف صناعي أو صرف صحي.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أنه بعد قرار تحويل التعديات على النيل للنيابة العسكرية أصبح معدلات التعديات تقل بشكل كبير، "خلاص بقى مفيش هزار، وابتدى ناس مخالفة تيجي تقول أنا مخالف وعاوزه أزيل على حسابي كمان، لأنه عارف العقوبة بتاع ده إيه، ده مصير شعب ومصير دولة".