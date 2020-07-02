وزير الري: مصر لا تمنع الإثيوبيين من الاستفادة.. ولكن "متموتوناش"

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن نهر النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، فهناك أمطار تهطل على إثيوبيا تقدر بـ 950 مليار مكعب من المياه، ومصر لا تمنع الإثيوبيين من الاستفادة من المياه ولكن "متموتوناش"، والتفاوض يجب أن ينطلق من هذه الروح وأن يعلم الشعبان المصري والإثيوبي أن هناك دولا أخرى تشرب من هذا الشريان تحتاج إلى تنمية ويعانون من معدلات فقر ومن الواجب العمل معهم ومساعدتهم.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه عمل كرئيس قطاع المشروعات في البنك الأهلي منذ فترة طويلة، ووقتها تحدث مع طارق عامر، على ضرورة الاستثمار في إثيوبيا، فقام البنك الأهلي بعمل شركة استثمار في إثيوبيا تُقدر استثماراتها بـ 50 مليون دولار، وكان هذا المشروع يهدف لاستصلاح الأراضي الاثيوبية وزراعتها، "روحنا نستصلح ونساعدهم في الزراعة كبنك اهلي وعملنا فرع هناك عشان نحسن التجارة والاستثمار، هل بقى دي نية دولة عاوزة تُعوق الاستثمار في إثيوبيا كما يردد البعض؟".

وتابع: "أثناء الاستثمار هناك كل ما نروح مكان يقولوا انت مصري، انت سايب بلدك وجاي تزرع ليه عندنا، قفلوا كل الأبواب قصادنا، قولت للوزير هناك يعني الناس عندكم واحد جاي يستثمر ويحط فلوسه عندك تقوله مش عاوزك، طب تعالوا استثمروا في مصر، تعالى اعمل ميناء في مصر، تعالوا نربط كهرباء، إحنا بنمد إيدينا".