بعد تعليق الرئيس.. بدء إزالة 8 أدوار مخالفة بعمارة الحلمية

بدأت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة مخالفات "عقار الحلمية" الذي أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية شرق القاهرة مؤخرًا.

وكشفت مصادر لـ"الوطن" أنَّ محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال وجه بدراسة ملف العقار على الفور، واتخاذ الإجراءات بشأنه، وتبين أنَّ العقار حاصل على رخصة بناء بـ5 أدوار وأرضي، بينما ارتفاع العقار تعدى الـ14 طابقًا في غضون شهور قليلة وهو غير مأهول بالسكان.

ووفق المصدر، تمّ مخاطبة كل الجهات وعلى رأسها قسم شرطة عين شمس لبدء أعمال الإزالة، فضلًا عن مخاطبة الجهات الأخرى بعدم توصيل المرافق للعقار من غاز وكهرباء وماء، حتى يتمّ فحص العقار وإزالة المخالفات.