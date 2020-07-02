سأل السيسي "مين إداله ترخيص؟".. "القاهرة" تبدأ إزالة مخالفات "عمارة الحلمية"

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن عقار الحلمية الذى أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حديثه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية مؤخرا تم دراسة موقفه على الفور من قبل محافظة القاهرة والمحافظ بادر على الفور بالاطلاع على الملف ودراسة موقفه من كل الجوانب مع المسؤولين بالمحافظة، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن العقار.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن العقار مكون من 14 طابقا وبه 8 أدوار مخالفة وحاصل على رخصة بـ5 أدوار وأرضى فقط بينما العقار مكون من 14 طابقا تم بناؤه خلال الشهور الماضية وغير مأهول بالسكان.

وأشار المصدر إلى أنه لم يصل إليه أي مرافق من خلال الحي وجار عمل خطاب بحظر التعامل على العقار لشركة الكهرباء ومرفق المياه والصرف والغاز لحين إزالة المخالفات والانتهاء من أعمال الفحص.

وتابع المصدر أنه تم إجراء معاينة للعقار وبعد زيارة ميدانية لموقع افتتاح كوبرى المطرية تبين العقار المذكور وتم إجراء استعجال برقم 568 لتنفيذ قرار الإزالة بناء على تعليمات رئيس الحى ومخاطبة محافظ القاهرة وتم إرسال الإزالة لقسم عين شمس للتنفيذ.

وأوضح المصدر أن معدات الإزالة وصلت إلى موقع العقار وتم رفع أكثر من حفار أعلى المبنى لبدء إزالة مخالفات العقار وتنفيذ القانون على المخالف.