السيسي يصدّق على قانوني مجلس الشيوخ وتعديلات "مباشرة الحقوق السياسية"

أصدّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارين رقمي 140 و141 لسنة 2020، بالتصدّيق على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية بتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، وإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وتضمن القررار رقم 140، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

يشكّل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أنّ يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وجاء القرار رقم 141، بإصدّار قانون مجلس الشيوخ، تُستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت في القوانين، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.