عاجل.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مجلس الشيـوخ، المٌقدم من عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائيا آخرين، والذي يعيد مجلس الشيوخ للحياة من جديد بعد أن ألغاه دستور 2014، لتعيده التعديلات الدستورية الأخيرة مرة أخرى.

وطبقا للقانون المٌقدم، قبل البدء في مناقشة مواده بالجلسة، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وشهدت الجلسة حالة جدل شديدة بسبب الوزن النسبي للدوائر وعدد مقاعدها، إذ تخوف النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، من الطعون الخاصة بعدم الدستورية بسبب الوزن النسبي بالمحافظات، فعلى سبيل المثال محافظتي البحيرة والإسكندرية يتم تمثيلهم بنفس عدد المقاعد رغم أنّ الفرق بينهما نحو مليون مواطن، وكذلك الحال بمحافظتي الدقهلية والقليوبية.