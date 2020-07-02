434 وفاة و19148 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، تسجيل 434 حالة وفاة و19148 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أنّ الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 17834 وفاة و604641 إصابة بالفيروس التاجي.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، دعا في خطاب موجه إلى الأمة الحكومات والسلطات المحلية والمواطنين إلى توخي الحذر بعد دخول البلاد المرحلة الثانية من الانفتاح وتخفيف إجراءات الاغلاق التي فرضت بسبب كورونا المستجد.

وأكد مودي، أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية في الأيام القادمة، فيما كشف عن حزمة اقتصادية لمساعدة المواطنين في هذه الفترة الصعبة.