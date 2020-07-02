مجلس الوزراء: إدراج أبحاث "المركز القومي" لإنتاج لقاح كورونا ضمن المحاولات العالمية

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من ملفات عمل الوزارة، واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

انتظام امتحانات 40 ألف طالب بالسنوات النهائية في 18 جامعة و80 كلية

واستهل وزير التعليم العالي حديثه، بالإشارة إلى انتظام أعمال امتحانات طلاب السنوات النهائية في 18 جامعة و80 كلية، حيث يصل عدد هؤلاء الطلاب إلى أكثر من 40 ألف طالب.

عبدالغفار: قدمنا نموذجا يحتذى به فى إنشاء الجامعات الأهلية عبر شراكة دولية

وأكّد عبدالغفار، أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه بالأمس على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة، يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم منظومة مسيرة التقدم العلمي، مشددًا على أنَّ وزارة التعليم العالي تقدم نموذجاً يُحتذي به في إنشاء مثل هذه الجامعات من خلال الشراكة مع جامعات دولية مرموقة.

وأشار إلى أنَّ هذه الجامعات هي: "جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بجنوب سيناء بفروعها الثلاث في مدن شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا".

ولفت وزير التعليم العالي إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا "Covid-19" ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، لافتا في السياق نفسه لاحتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيا وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بعدد ٧٣ بحثاً.

وفيما يتعلق بالجامعات الحكومية الجديدة، أشار عبدالغفار، إلى أنَّ هذه الجامعات تضم "الوادي الجديد، ومطروح، والأقصر"، كما أنَّه جار حالياً إقامة جامعة الغردقة، موضحًا أنَّ الوزارة تعمل جاهدة على إقامة العديد من الجامعات التكنولوجية في المحافظات المختلفة، حيث ضمت المرحلة الأولى من إنشاء هذه الجامعات القاهرة الجديدة، وبني سويف، وقويسنا، التي تغطي تخصصات وبرامج في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونيكس، والأوتوترونيكس، إلى جانب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه وزير التعليم العالي إلى أنَّ المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية تضم "شرق بورسعيد، وبرج العرب، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأسيوط الجديدة".

كما تطرّق إلى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنَّ هناك أفرع لجامعات دولية بدأت بها الدراسة مثل الجامعة الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وجامعة المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة "كوفنتري" البريطانية، وجلوبال التي تستضيف فرع جامعة "هيرتفوردشاير" البريطانية، إلى جانب الجامعة الألمانية الدولية التي يجري إنشاؤها.

كما قدم وزير التعليم العالي، نبذة عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مبينًا أنَّ المرحلة الثانية تضم مبنى الإدارة التعليمية ومعهدين هما: العلوم السياسية، وطلعت حرب للاقتصاد والشئون العامة، كما تضم مبنى الجامعة وإسكانا للطلبة يشمل 1037 غرفة فندقية، إضافة إلى شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الثانية بإجمالي مسطح للمناطق الخضراء يصل إلى 60 فداناً.

كما تحدث عبدالغفار، عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم كليات للهندسة، ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، إضافة إلى معهد بحوث الإلكترونيات، ويضم معمل النانو تكنولوجي، ومعمل الحوسبة السحابية، ومعمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعمل الروبوت التحكم الآلي، ومعمل السيارات الكهربية، ومعمل إنترنت الأشياء والمستشعرات، ومعمل قياسات الهوائيات، ومعمل تكنولوجيا التخلص من النفايات الإلكترونية، كما يوجد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

مدبولي: التعليم على أجندة أولويات الحكومة لبناء الإنسان

من جهته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وكذا الجهود المبذولة في إطار تشجيع البحوث العلمية، مؤكّدًا أنَّ الحكومة تضع التعليم على أجندة أولوياتها ضمن أهدافها لبناء الإنسان المصري.