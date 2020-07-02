شفاء 16 حالة من فيروس كورونا في أسوان 

تماثل 12 شخصا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في أسوان، اليوم، وخروجوا من العزل الصحي في مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، ونزل الشباب الدولي بطريق السادات في مدينة أسوان، كما خرجت 4 حالات متعافية من مستشفى نصر النوبة المركزي بعد تماثلهم للشفاء التام.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، جهيز لاستقبال حالات العزلن حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، إضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.