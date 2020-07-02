لما كنا صغيرين والكنز.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "عايشين اللحظة" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الكنز" الساعة 8 مساء، وفيلم "كود 36" الساعة 10 مساء، وفيلم "على معزة وابراهيم" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة MBC2

عرض فيلم Reindeer Games الساعة 4 مساء، وفيلم Homefront الساعة 6 مساء، وفيلم The November Man الساعة 8 مساء، وفيلم Sleepless الساعة 10 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم "الحب قبل الخبز أحيانًا" الساعة 4 مساء، وفيلم "تفاحة" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "سوق الحلاوة" الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "الخروج" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "فلانتينو" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج التلفزيونية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "يحدث في مصر" الساعة 10 مساء، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "لعلهم يفقهون" الساعة 4 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "شيري استوديو" الساعة 11 مساء.