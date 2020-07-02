تنفيذ أعمال المرافق لأراضي "الإسكان المتميز" بمدينة بني سويف الجديدة

صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) لقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي السكني الـ12 بمدينة بني سويف الجديدة.

وأشار إلى أنه يتم المرور بشكل يومي بالمشروع لمتابعة ما تم ويجرى تنفيذه من أعمال والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بموقع المشروع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تحت إشراف المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز وبمعرفة الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة كافة.