لليوم الثاني.. استمرار امتحانات طلاب الفرق النهائية في جامعة القناة

واصلت جامعة القناة لليوم الثاني على التوالي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، دون أي مشكلات، ويؤديها نحو 7941 طالبا وطالبة في 16 كلية ومعهد بالجامعة.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، أن الجامعة اتخذت كل التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم؛ لأداء الامتحانات وتوفير كل الخدمات للطلاب؛ لتوفير سبل الراحة للطلاب داخل جميع الكليات، وفق خطة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة؛ للحفاظ على سلامة الجميع داخل الجامعة أثناء فترة الامتحانات.

وطالبت رئيس الجامعة الطلاب بضرورة التركيز واستغلال الوقت عند الإجابة على الأسئلة، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدخول الطلبة من ارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة عند العلامات الخاصة بالوقوف؛ لعدم الزحام والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة.