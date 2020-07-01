كمامات وتعقيم.. استعدادات جامعة القناة لامتحانات الصفوف النهائية

تبدأ جامعة القناة اليوم الأربعاء، أول أيام الامتحانات للصفوف النهائية لـ8 آلاف طالب وطالبة فى 16 كلية واتخذت الجامعة مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تعرف عليها.

قال الدكتور أحمد زكي نائب رئيس جامعة القناة لخدمة البيئة وشؤون، إن الجامعة قامت بإعداد خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات، ومراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع وأهمها تطبيق التباعد الاجتماعي باللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان، فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، مع التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور أحمد زكي إلى أن الجامعة قامت بتوفير الاحتياجات والمستلزمات والمعدات اللازمة لضمان سلامة الطلاب حيث تم توفير بوابات تعقيم وكواشف حرارة، بالإضافة لمستلزمات التشغيل الخاصة بها من مواد تعقيم من مادة هيروجين بروكسيد ومزودة بتنك بسعة 60 لترا والتي تكفي لتعقيم 6000 طالب، بالإضافة إلى تزويد كل بوابة بإنذار لدرجة الحرارة التي تتجاوز 37.5 درجة، ويستغرق قياس درجة الحرارة 2 ثانية لكل طالب إلى جانب جهاز كاشف حرارة تقوم بقياس درجة الحرارة من الرأس عن بعد، وتعطي إنذارا بارتفاع درجة الحرارة عن 37.5 درجة وذلك لاستخدامها أثناء انعقاد الامتحانات، وتستخدم هذه الكواشف في أماكن الامتحانات التي لايتوافر بها بوابات تعقيم بالإضافة إلى الإستعانة بمواتير تعقيم لمباني الكلية وذلك بسعة 300 لتر للموتورالواحد ، علما بان التعقيم خلال فترة الامتحانات سيتم مرتين يومياً الاولى من الساعة 8-9 صباحاً ، والثانية من الساعة 12.15 – 1.15 ظهراً ، مع توفيروحدة رشاش تعقيم محمول بالكتف سعة 20 لتر يعمل بالشحن الكهربائي وذلك لتعقيم أماكن الامتحانات الأخرى بخلاف المباني التعليمية ( صالة الامتحانات – قاعات كلية الهندسة المخصصة لامتحانات الكلية.

وأوضح الدكتور أحمد زكي، أنه تم توفير30000 ماسك طبي 3 طبقات بدعامة وفلتر، وذلك لتسليمها لجميع الطلاب الممتحنين بالكلية بجميع البرامج طوال فترة الامتحانات و4000 قفاز طبي لأعضاء المركز الطبي وملاحظي اللجان وأعضاء الكنترولات وأفراد الأمن، بالإضافة إلى توفير كحول إيثيلي 70% معتمد من وزارة الصحة وذلك لرش وتعقيم إيدى جميع الطلاب بعد مرورهم من بوابات التعقيم.