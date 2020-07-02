سفير بيلاروس بالقاهرة: مهتمون بتعزيز التعاون مع مصر

قال سفير بيلاروس بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف، إنّ بلاده مهتمة بمواصلة تعزيز وتطويرعلاقاتها مع مصر من خلال التعاون البناء والمفيد للجميع في المجالات كافة، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية.

وأوضح: "نرى وجود إمكانيات لتصدير مصر سلع عالية الجودة مثل الفاكهة والخضروات والمستلزمات الطبية والملابس والأثاث والأجهزة المنزلية والمنتجات الكيماوية، بينما تسعي الشركات البيلاروسية إلى دعم التعاون خاصة في مجالي التكنولوجيا والاستثمارات".

وأضاف تيرتنتييف، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة العيد القومي لبيلاروس الموافق غدا الجمعة، أنّ التجارة الثنائية شهدت تطورا ديناميكيا في السنوات الماضية، وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% عام 2019 لتتخطي 140 مليون دولار، بينها 116 مليون دولار صادرات بيلاروسية لمصر وصادرات مصرية لبيلاروسيا بقيمة 26 مليون دولار.

وأوضح سفير بيلاروس بالقاهرة، أنّ التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" نتج عنه تراجع طفيف للتجارة بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضي ومع ذلك "نري وجود إمكانيات لدعم الصادرات المصرية في السوق البيلاروسي خاصة المنتجات البلاستيكية والحلويات والفواكهة المجمدة والأدوية وبعض أنواع الخضروات والمنسوجات".

تيرتنتييف: بلادنا تعتبر مصر بوابة للمنتجات البيلاروسية للمنطقة والقارة الأفريقية

وعن مشروعات التعاون بين البلدين، قال تيرتنتييف، إنّ بلاده تعتبر مصر بوابة للمنتجات البيلاروسية للمنطقة والقارة الأفريقية، وجرى بالفعل اقامة مشروعات للإنتاج المشترك للشاحنات والجرارات والآلات الزراعية والبناء، مؤكدا الاهتمام بمواصلة التعاون مع الشركاء المصريين لتطوير خطوط الإنتاج المشترك.

وأشار سفير بيلاروس، إلى التوقيع على عدد كبير من العقود ومذكرات التفاهم لإقامة مصانع تجميع صناعية ودعم التبادل التكنولوجي والتجارة المشتركة في أفريقيا خلال الاجتماع لمجلس الاعمال البيلاروسي المصري الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة في فبراير الماضي.

وأوضح تيرتنتييف، الاتفاق على التوسع في إنشاء خط الإنتاج الثاني للجرارات في مصر واستمرار الخطوات التي تهدف لإنشاء الإنتاج المشترك لمحركات الديزل بالتوازي مع الجرارات.

وتابع تيرتنتييف قائلا: إنّ كلا الجانبين يبحثان حاليا مشروعا ضخما جديدا وهو تحديث المؤسسات الصناعية المصرية بمساعدة الخبرة والتكنولوجيا البيلاروسية وقد تم تسليم المقترحات حول هذا الملف لتدرسها السلطات المصرية، مضيفا أنّ مينسك على استعداد لتعزيز التعاون وتقاسم خبرتها في مجال الزراعة، وجرى تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتعاون في هذا المجال التي من المتوقع أن تعقد أول اجتماع لها بالفيديوكونفرانس في أقرب وقت ممكن .

وبشأن تبادل الزيارات بين المسؤولين الكبار بالبلدين، أكد سفير بيلاروس أنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمينسك في يونيو عام 2019، تبعها زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة في فبراير الماضي، تعتبران حجر الزاوية في العلاقات الثنائية لأنهما وفرت الفرصة لتبادل الآراء حول العلاقات الثنائية وقضايا الاجندة الدولية

وأشار تيرتنتييف، إلى أنّ تعزيز العلاقات الرسمية والشخصية لزعيمي كلا البلدين تعطي الضوء الأخضر للعديد من المشروعات في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والانسانية وغيرها.

وأوضح السفير البيلاروسي، أنّ هناك زيارات متبادلة بين الوفود على مستوي عال وخبراء من مصر وبيلاروسيا، فضلا عن عقد المشاورات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في كلا البلدين، مشيرا إلى أنّ السفارة نظمت عدة لقاءات عبر الفيديو كوانفرس بين مسؤولين من البلدين في أعقاب لتفشي وباء كوفيد -19.

وأضاف تيرتنتييف، أنّه تقرر العودة إلى أشكال التفاعل التقليدية مع بدء تخفيف القيود عالميا ونقوم حاليا بالإعداد لزيارات رفيعة المستوى لمينسك لوفود مصرية في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والسياحة، مشيرا إلى الإعداد حاليا لزيارة مجموعة ثانية من الأطفال المصريين لزيارة المركز القومي التعليمي والترفيهي للاطفال في زوبروناك بنهاية هذا الصيف؛ وقد قامت إدارة المركز باتخاذ إجراءات السلامة الوقائية الطبية.

وفيما يتعلق بالتعاون العلمي، قال تيرتنتييف، إنّ هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي والفني وتكنولوجيا المعلومات حيث عقدت الندوة العلمية المصرية- البيلاروسية الثالثة في القاهرة في فبراير الماضي وهناك تعاونا بين الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مختلف المجالات.

وأضاف تيرتنتييف، أنّ شركة شركة الطيران البيلاروسي "بيلافيا"، قررت بدء تسيير رحلات شارتر هذا الشهر إلى المنتجعات المصرية وهذا ما ينتظره المواطنين في بيلاروسيا الذين يشعرون بالسعادة للعودة إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة، معربا عن ثقته من أنّ الجانب المصري سيتخذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لتوفير اقامة آمنة وممتعة للسائحين.

وأشار السفير البلاروسي، إلى أنّ نحو 258 ألف سائح بيلاروسي زار مصر العام الماضي وهذا يمثل 26% من جملة السائحين البيلاروسيين الذين سافروا إلى الخارج وهذا يجعل مصر أكثر المقاصد شعبية لدي البيلاروسيين، معربا عن أمله في يشهد هذا العام زيادة في أعدادهم في مصر.

وحول الاتحاد الأوراسي، أكد دعم بلاده للجهود المبذولة لإعداد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تضم في عضويتها بيلاروس، مضيفا أنّ هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل شروط التجارة الثنائية لكلا الجانبين، معربا عن أمله في استئناف عملية المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في المستقبل القريب.

وأوضح سفير بلاروسيا أنّ بيلاروس تحتفل في 3 يوليو بعيد الاستقلال و"نشعر بالفخر من إنجازاتها من اقتصاد متقدم تكنولوجيا ومتعدد الأوجه وأنّها عضو نشط في المجتمع الدولي وتقدر بشدة علاقات الثقة والتعاون المثمر مع شركائها الأجانب"، معربا عن تطلع بلاده للاحتفال بذكرى 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية في أول فبراير عام 1992.