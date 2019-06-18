قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في بيلاروسيا وروسيا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبيلاروسيا تأتي في توقيت مهم للغاية.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن النمو أوضح العلاقات بين الدولتين في العامين الأخيرين والدفعة المهمة في كل المجالات وبدء استخدام البلدين لجزء ولو بسيط لطاقتهم المشتركة شيء جيد للغاية.

وأوضح أن هناك مجالات كثيرة مفتوحة ومساحة ضخمة للنمو، وهناك إرادة سياسية قوية لزيادة هذا التعاون، مشيرًا إلى أن خصوصية زيارة الرئيس السيسي تأتي في وقت لزيادة التعاون رغبة في تكامل المزايا التي يتمتع بها البلدين واقتصادهم.

وأشار: "المثال اللي تحقق خلال العام الماضي هو بدء إنتاج الشاحنات البلاروسية المشتركة مع مصر، ودا بداية الطريق".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات ثنائية مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينو، تطرقت لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، معربًا عن تطلعه لأن تنعكس المباحثات بشكل إيجابى على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البيلاروسى اليوم، والذى عُقد على هامش زيارته الأوروبية التى تشمل أيضاً رومانيا: "أعرب لكم عن تطلعى لمزيد من التعاون، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتوقيع مصر اتفاقية التجارة الحرة، فعلاقات البلدين تتميز بالتنوع في المجالات المتعددة، وشهدت تطورًا في الفترة الماضية، فضلًا عن تبادل الزيارات بين الوزراء المصريين والبيلاروسيين".