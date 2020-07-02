تحرير 3 محاضر صحية لمقاهي في الجمالية بالدقهلية بعد المرور على 12 منها

قال محسن طه رئيس مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، اليوم، إنه تم المرور على 12 مقهى بنطاق المركز؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وقد تم تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الجمالية، في بيان صحفي، أنه تم تحرير 3 محاضر تموين عدم إعلان أسعار ومحضرين مخالفة بيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأشار إلى أنه تم المرور على الحملة الميكانيكية لمتابعة خروج المعدات للعمل ومتابعة أعمال قطاع النظافة بأنحاء المركز وتفريغ الحاويات والتوريد إلى نقطة التجميع ورفع الأتربة حيث تم توريد 65 طن قمامة إلى نقطة تجميع القمامة، وتمت المتابعة والمرور على عدد 12 مقهى للتأكد لعدد 3 مقاهى و ،كما تم تطهير وتعقيم المساجد ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق والوحدات القروية.