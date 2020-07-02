اليابان تخطط لغلق 100 وحدة طاقة تعمل بالفحم لخفض انبعاثات الكربون

أعلنت مصادر حكومية في اليابان، أن طوكيو تخطط للتخلص تدريجيا من 100 من مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار مساعيها نحو خفض انبعاثات الكربون والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم، عن هذه المصادر، قولها: إنّه من المتوقع أن يعلن وزير الصناعة هيروشي كاجياما عن هذه الخطوة قريبًا، على أن يتم تشكيل لجنة حكومية للتوصل إلى سبل لدفع مرافق الكهرباء للحصول على مصدر طاقة غير الفحم.

وتعتمد اليابان الفقيرة في الموارد على الفحم لتلبية نحو ثلث احتياجاتها من الطاقة، ومن بين الـ114 مولدا للطاقة التي تعتمد على الفحم في اليابان، تهدف الحكومة لوقف العمل بنحو 100 منها بحلول العام المالي 2030.

وعوضا عن ذلك، ستعزز الحكومة اليابانية الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي توفر بين 16 و17% فقط من توليد الكهرباء في اليابان، وتتطلع لإعادة تشغيل مزيد من المفاعلات النووية التي توقفت بعد أزمة فوكوشيما عام 2011.

وبموجب أحدث خطة للطاقة الاستراتيجية، تخطط اليابان لزيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 22 و24% ورفع اعتمادها على الطاقة النووية من 3% فقط إلى 20 و22% بحلول العام المالي 2030.

ووفقاً للخطة، ستواصل طوكيو استخدام محطات عالية الكفاءة تعمل بالفحم، في حين سيتلاشى استخدام المحطات الأقل كفاءة.

وتعرضت اليابان لانتقادات لتباطؤها في خفض انبعاثات الكربون، وفي ديسمبر الماضي، حصلت مرتين على جائزة "أحفورة اليوم" التهكمية من مجموعة بيئية لرفضها التوقف عن استخدام الفحم خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدريد.

وتعمل اليابان أيضًا على تعزيز تقنيتها للفحم في الدول النامية، بحجة أنّ بعض دول العالم لا تستطيع تحمل ترك الفحم بعد وأن تحسين الكفاءة هو خيار أكثر واقعية.