سفير مصر بطوكيو: نتعاون مع اليابان في مجالات الطاقة والزراعة والآثار

أكد السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، أهمية اتفاقية الحوار الاستراتيجي بين مصر واليابان التي تم توقيعها العام الماضي، بعد لقاءات ثنائية مكثفة بين الجانب المصري والياباني بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى لليابان.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية دينا عصمت على شاشة قناة DMC على هامش قمة تيكاد 7 في اليابان التي رأستها مصر مع اليابان، أن آلية الحوار الاستراتيجي تركز على تطوير أفق التعاون في المجالات الزراعية وخصوصاً العمل على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية مثل الموالح والفواكه إلى اليابان، بالإضافة لدعم اليابان مشروعات توليد الطاقة، وإنشاء المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه العام المقبل.