حتى 15 يوليو.. خطوات تقديم التظلم على نتيجة الإعلان الـ 12 بالإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تلقي التظلمات بالإعلان الـ 12 بالإسكان الاجتماعي، لـ غير المنطبق عليهم الشروط، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري، بعد أن كان من المقرر غلقة 30 يونيو الماضي، وتستسعرض "الوطن" خطوات التظلم على الاستبعاد من إعلانات الإسكان الاجتماعي:

الاستعلام عن موقف المتقدم

- في البداية يقوم المتقدم بالطلب بالاستعلام عن موقفه من الإعلان المتقدم له، سواء كان بالقبول أو بالرفض، من خلال أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

- يمكن إرسال رسالة نصية بالرقم القومي للرقم 1124، ويجرى الرد على العميل بالموقف الحالي لطلبه والإجراء المطلوب منه.

وحال رفض الطلب أو الاستبعاد يمكن التظلم بالصندوق من خلال أرقام التليفونات نفسها، فيمكن طلب إجراء استعلام جديد، وتحديد موعد إعادة الاستعلام الميداني.

حالات استبعاد الطلب

استبعاد طلب الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في الحالات التالية:

- حال نقص الأوراق المطلوبة للتقدم.

- حال ثبوت اختلاف الدخل الشهري عن المطلوب سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى.

- حالة سبق لمقدم الطلب الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، أو امتلاك شقة مسجلة باسم المتقدم أو زوجته.