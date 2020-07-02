إصابة 9 طلاب ثانوية وملاحظ بارتفاع حرارة في أسيوط.. نقلوا للمستشفى

شهدت لجان امتحان الثانوية العامة، اليوم، في محافظة أسيوط إصابة 9 طلاب وملاحظ بارتفاع في درجات الحرارة وجرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح مصدر لـ"الوطن"، أن طلاب لجان الثانوية بالمحافظة عدا لجنة مركز الغنايم فلم يصل منها آية بلاغات إصابة وجميعهم جرى استدعاء الإسعاف لهم، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر، أن الملاحظ المصاب منتدب للملاحظة بأحد لجان مركز القوصية وجرى نقله أيضا للمستشفى وسيتم استبداله بآخر.

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط الامتحان في مواد الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.

وشهدت لجان الامتحان هدوء وانتظام من قبل الطلاب الذين توافدوا على اللجان مرتدين الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام أكثر من 27400 طالبا بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.