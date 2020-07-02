محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في بنها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، امتحانات الثانوية العامة في لجنتي الإمام محمد عبده وأم المؤمنين الثانوية بنات بالعاصمة بنها؛ لمتابعة انتظام سير الامتحانات لمواد الاستاتيكا والأحياء والفلسفة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، منعا لانتشار الفيروس المستجد.

واطمأن المحافظ، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على حسن تأمين اللجان ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبا؛ لمواجهة أي ظرف طارئ، ووجه بتذليل كل العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز