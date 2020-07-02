تكريم هند صبري وعلي عبدالخالق.. وحميدة رئيسا شرفيا لمهرجان الأقصر 10

صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بأنّ الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر ستقام في الفترة من الجمعة 12 مارس وحتى الخميس 18 مارس 2021.

وأكد فؤاد في بيان، أنّ الفنان الكبير محمود حميدة، وافق على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته العاشرة للعام الثالث على التوالي، لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومبادئ يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها.

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، بأنّه سيتم هذا العام تكريم النجمة هند صبري لمشوارها الفني المتميز في السينما العربية وأعمالها التي تعد قيمة فنية كبيرة في السينما الأفريقية، وكانت هند شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الأولى فبراير 2012.

ويشهد المهرجان كذلك، تكريم المخرج الكبير علي عبدالخالق، الذي يعد من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينيات وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائيا، وشارك مع جيله في موجة سينمائية جديدة.

وأعلنت عزة أنّه بمناسبة مرور 10 سنوات على إقامة مهرجان الأقصر، سيتم إصدار كتاب عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وما حققه على مدار 10 سنوات، ودوره على المستوى الفني والثقافي والسياسي ومدى تأثيره في السينما الأفريقية.

وأضاف: "نرصد تطورات وضع وباء كورونا في مصر والعالم، ونرصد حركات المهرجانات في الداخل والخارج والتي ستقام قبل الأقصر الأفريقي، ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والدور الذي قام به لصالح السينما في مصر وقارتها الأم أفريقيا، وأنّه سوف يكون هناك الكثير من الفعاليات المختلفة والجديدة".